Комитет Совфеда поддержал закон об ужесточении наказания за «пьяное» вождение

В законе сказано, что изменения вносятся в статью 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, вместо нынешних четырёх лет тюрьмы. Если погибнет один человек, то наказанием станет от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас — от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более лиц, пьяному водителю будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Также предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют лёгкими и сверхлёгкими воздушными судами или маломерными судами.