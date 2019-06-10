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Комитет Совфеда поддержал закон об ужесточении наказания за «пьяное» вождение 

Парламентская газета + ещё 1 10 июня 2019
Фото: Парламентская газета
Наказание за вождение в нетрезвом состоянии могут ужесточить, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал палате одобрить соответствующий закон на пленарном заседании 11 июня.
Как напомнил заместитель председателя комитета Александр Карлин, Госдума единогласно приняла инициативу в третьем чтении 30 мая. Авторами закона выступили депутаты Государственной Думы во главе с замруководителем фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым, а также член Совета Федерации Сергей Аренин. Он отметил на заседании комитета, что в России 9 из 10 ДТП совершаются по вине водителей.
В законе сказано, что изменения вносятся в статью 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет, вместо нынешних четырёх лет тюрьмы. Если погибнет один человек, то наказанием станет от пяти до 12 лет лишения свободы (сейчас — от 2 до 7 лет). В случае гибели двух или более лиц, пьяному водителю будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы.
Также предполагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие ст. 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют лёгкими и сверхлёгкими воздушными судами или маломерными судами.
Глава Комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас высказал мнение, что необходимо будет установить мониторинг правоприменения этого закона в будущем.
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ДТП , Александр Карлин , Андрей Клишас , Сергей Аренин , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Конституционный комитет Госдумы , Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству
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