Таран колонны МЧС попал на видео

Видеозапись столкновения фуры со стоявшей на обочине автоколонной МЧС попала на видео. Запись опубликована на сайте «Вести.ру».

ДТП с участием фуры и автомобилей МЧС произошло 10 июня на трассе «Дон» в Тульской области. Колонна направлялась в Крым на плановые мероприятия по разминированию в Керчи.

На записи видеорегистратора, которая велась из автомобиля, едущего за фурой, видно, как грузовик на полном ходу врезался в стоявшую на обочине колонну МЧС. Перед столкновением фура начала вилять из стороны в сторону. Предположительно, водитель отвлекся или уснул.

На записи видно, что от столкновения пострадали как минимум две грузовые машины и два микроавтобуса МЧС.

Ранее сообщалось, что пять сотрудников МЧС получили травмы в результате ДТП с фурой.