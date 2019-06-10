Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Таран колонны МЧС попал на видео 

Рамблер 54 минуты назад
Видеозапись столкновения фуры со стоявшей на обочине автоколонной МЧС попала на видео. Запись опубликована на сайте «Вести.ру».
Спасатели в реанимации: почему фура столкнулась с колонной МЧС
ДТП с участием фуры и автомобилей МЧС произошло 10 июня на трассе «Дон» в Тульской области. Колонна направлялась в Крым на плановые мероприятия по разминированию в Керчи.
На записи видеорегистратора, которая велась из автомобиля, едущего за фурой, видно, как грузовик на полном ходу врезался в стоявшую на обочине колонну МЧС. Перед столкновением фура начала вилять из стороны в сторону. Предположительно, водитель отвлекся или уснул.
На записи видно, что от столкновения пострадали как минимум две грузовые машины и два микроавтобуса МЧС.
Ранее сообщалось, что пять сотрудников МЧС получили травмы в результате ДТП с фурой.
ДТП , Видео , МЧС , Вести.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оспорить штраф за нарушение ПДД станет проще
Skoda Karoq приспособили для велосипедистов
Новый внедорожник УАЗа получит гибридные технологии Aurus1
В России штрафы начнут назначать с учетом богатства4
В Подмосковье произошло ДТП с маршруткой
Видео
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
01:00
Иномарка протаранила магазин в Новой Москве
ДТП Автоновости
00:29
Всероссийский сбой: что происходит в ГИБДД
Автоновости
00:54
ДТП с автобусами в Сочи: пострадали 26 человек
ДТП Статьи
00:20
Момент смертельного ДТП в Самаре попал на видео
ДТП
00:54
ДТП с автобусом в Сочи: пострадали 11 человек
ДТП
00:29
5 автоледи устроили колоритную драку на трассе
ДТП
00:53
В ГИБДД произошел крупный сбой
Автоновости
00:51
На Кутузовском проспекте произошло крупное ДТП
ДТП Автоновости
00:23
К чему приводит разговор по телефону в машине
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение