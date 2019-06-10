Госавтоинспекция опубликовала статистику ДТП за первые 5 месяцев 2019 года

Согласно статистике ДТП, в январе-мае ситуация с аварийностью сильно ухудшилась.

Число погибших вследствие дорожных происшествий непосредственно на автодорогах РФ снижается. Но при этом не наблюдается уменьшения общего количества происходящих аварий. Данные представили эксперты за пять месяцев с начала этого года.

В данном случае, число раненых зафиксировали на 0,4% больше в сравнении с АППГ.

Сотрудники ГИБДД опубликовали ежемесячную статистику зафиксированных дорожных происшествий. Самыми опасными в этот период стали те, в которых пострадали велосипедисты. При зафиксированных 1 381 дорожного происшествия, увеличение составило практически 20%.

Стоит отметить, что в ДТП на один процент стало больше пострадавших пассажиров. Такой показатель довольно весомый, если учитывать, что за пять месяцев общее число всех пострадавших во время дорожных происшествий достигло более 21 тыс. человек.

По статистике, больше происшествий, а также пострадавших стало вследствие нарушения водителями авто ПДД, у которых есть лицензия на перевозочную деятельность (923 случая; плюс 22,7%).

В случае водителей автобусов с лицензией на перевозочную деятельность показатель составляет 1 460 случаев (увеличение 1,3%), мотоциклистов — 8,7%.

Аварий при участии пешеходов стало на 3,6% меньше (более 17 тыс. случаев). При этом, ДТП по вине непосредственно водителей уменьшилось на 1,6%, а по вине самих пешеходов — на 7%.

В заключении стоит отметить, что в январе-мае в РФ ситуация с аварийностью стала хуже. Это говорит о том, что увеличилось количество нарушений ПДД.