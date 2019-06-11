Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе

Управлял ногами: Известный мотоблогер разбился на трассе

Мотоциклист Артём Болдырев, автор канала Moto Nexus на YouTube погиб в ДТП в Подмосковье, говорится в тематическом сообществе блогера «ВКонтакте». Перед трагедией мужчина отправил другу видео, на котором он управляет байком одними ногами.

По данным сообщества «МОТОМОСКВА. ДТП» «ВКонтакте» авария произошла на 68-м километре трассы М-4 «Дон» под Москвой. Пользователи Сети опознали на фото мотоцикл Болдырева. Единомышленники блогера подтвердили факт его гибели.

«Великие люди, ведь действительно уходят рано, 33года это только начало пути, а тут бац и конец…», — говорится в сообщении сообщества «Fort Garage» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Позже в Instagram появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлены последние минуты жизни Болдырева. Запись на своей странице разместил друг блогера Евгений Матвеев . На кадрах от первого лица запечатлена поездка Болдырева на мотоцикле. Примечательно, что байкер управлял двухколёсным транспортом без рук, держа руль одними ногами.