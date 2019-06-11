Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе

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Управлял ногами: Известный мотоблогер разбился на трассе 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
Мотоциклист Артём Болдырев, автор канала Moto Nexus на YouTube погиб в ДТП в Подмосковье, говорится в тематическом сообществе блогера «ВКонтакте». Перед трагедией мужчина отправил другу видео, на котором он управляет байком одними ногами.
По данным сообщества «МОТОМОСКВА. ДТП» «ВКонтакте» авария произошла на 68-м километре трассы М-4 «Дон» под Москвой. Пользователи Сети опознали на фото мотоцикл Болдырева. Единомышленники блогера подтвердили факт его гибели.
«Великие люди, ведь действительно уходят рано, 33года это только начало пути, а тут бац и конец…», — говорится в сообщении сообщества «Fort Garage» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Позже в Instagram появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлены последние минуты жизни Болдырева. Запись на своей странице разместил друг блогера Евгений Матвеев. На кадрах от первого лица запечатлена поездка Болдырева на мотоцикле. Примечательно, что байкер управлял двухколёсным транспортом без рук, держа руль одними ногами.
«Большинство из этих проблем рождаются из-за того что я п….ст (пофигист — прим.ред.) каких свет не видывал», — слышится голос Болдырева на записи.
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ДТП , Видео , Евгений Матвеев
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