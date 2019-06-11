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В Подмосковье во время трюка погиб мотоблогер 

Мир24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Подмосковье погиб мотоблогер Артем Болдырев, также известный как «Болт». Мужчина скончался в результате ДТП с легковым автомобилем на 68 километре трассы М4, пишет Life.
Незадолго до гибели блоггер опубликовал видеозапись, на которой он ехал на мотоцикле, управляя ногами.
Отмечается, что мужчина врезался в левый борт движущейся в параллельном направлении «Газели». По словам очевидцев, от сильного удара он упал с мотоцикла на дорогу и погиб на месте. Блогер ехал на высокой скорости и без защиты.
Артем Болдырев вел свой YouTube-канал «Стоп труп», на который выкладывал ролики катающихся без шлемов и экипировки скутеристов. Он также был активным участником Ассамблеи автомобилистов, принял участие в обсуждении более 150 законодательных инициатив.
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