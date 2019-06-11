Известный мотоблогер разбился в Подмосковье

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Управлявший мотоциклом ногами блогер разбился в Подмосковье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 26 3 часа назад
Российский мотоблогер, 33-летний Артем Болдырев, более известный как «Болт», погиб в результате ДТП на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Московской области.
Первые сообщения о смерти создателя YouTube-канала Moto Nexus, на который подписаны более 286,6 тыс. человек, появилась на странице «Мотомосква» в соцсети «ВКонтакте». Позже информацию подтвердили друзья байкера.
Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, блогер ехал на мотоцикле, рулив ногами, и снимал все на камеру. По данным Life, Болдырев ехал со скоростью 150 км в час. Он врезался в легковой автомобиль Fiat, упал с мотоцикла и скончался на месте ДТП. От мотоцикла осталась лишь груда металла.
Последний видеоролик — сравнительный обзор мотоциклов Indian Chieftain и Harley — «Болт» опубликовал на YouTube примерно за час до гибели.
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ДТП , Видео , Fiat , Комсомольская правда
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