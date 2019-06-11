Посреди Одинцова внезапно взорвался автомобиль

Серьезное ЧП произошло в подмосковном Одинцово: прямо на Можайском шоссе очевидцы своими глазами наблюдали, как быстро обычная Lada может превратиться в пылающий костер.

Насколько можно судить по сообщениям очевидцев в соцсетях, происшествие случилось в районе пересечения Можайского шоссе и улицы Неделина.

Автомобиль оказался объят пламенем чуть ли не в считанные секунды, при этом водитель успел среагировать и вовремя покинуть машину. По некоторым сведениям, он не пострадал, однако при взрыве было повреждено несколько соседних автомобилей. На месте работал пожарный расчет, но спасти автомобиль не удалось. Причины происшедшего пока выясняются, но очевидцы сообщают, что возгоранию предшествовал (либо сопутствовал) сильный хлопок, который было слышно в разных концах города.

По одной из версий, в пожаре виновато кустарно установленное газобаллонное оборудование, работавшее на метане. На некоторых снимках можно рассмотреть горящее багажное отделение универсала — частенько именно там установщики ГБО располагают газовый баллон, который, видимо, и взорвался. Между тем, против этой версии говорит отсутствие видимых повреждений на кузове выгоревшего автомобиля.