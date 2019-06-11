Жестокое наказание: что сделают с пьяными водителями

Совет Федерации одобрил ужесточение за ДТП, которые произошли по вине пьяного водителя. Согласно поправкам, которые планируется внести в статью 264 УК РФ, максимальное наказание увеличится до 15 лет лишения свободы. Такое наказание ждет пьяного водителя, по вине которого погибли более двух человек.

Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому ужесточается наказание за дорожно-транспортные происшествия с летальным исходом по вине пьяных водителей, передает ФАН.

Поправки будут внесены в статью 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ужесточение наказания будет касаться не только водителей авто, но и общественного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

Ужесточение наказания за преступления, совершенные водителем в нетрезвом состоянии, предусматривает увеличения срока лишения свободы. Так, если ДТП привело к причинению тяжкого вреда здоровью, то виновника происшествия ожидает от трех до семи лет заключения (ранее — до четырех лет).

В случае, если дорожная авария привела к смерти одного человека, пьяный водитель, по вине которого это случилось, сядет за решетку на срок от пяти до 15 лет. До изменений закон предусматривал наказание в виде от двух до семи лет лишения свободы.

Если из-за пьяного водителя погибли два и более человека, то виновника ДТП ждет от восьми до 15 лет лишения свободы. Ранее максимальное наказание предусматривало девять лет лишения свободы.

Кроме того, предлагается дополнить часть 4 статьи 15 УК РФ, добавив к категории тяжких преступлений неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы. Также к преступлениям средней тяжести добавят неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы.

«Принятие федерального закона позволит повысить эффективность превентивного воздействия уголовного закона в части наказания за преступные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, совершенные в состоянии опьянения», — цитирует ТАСС заключение профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Ранее депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в разговоре с корреспондентом ФАН отметил важность внесенного предложения по ужесточению наказания за «пьяное ДТП».

«Я думаю, что такое ужесточение санкций многих заставит задуматься и не садиться за руль в пьяном виде. Особую значимость законопроект приобретает на фоне статистических данных, которые приводят его авторы», — пояснил политик.

По его словам, за прошедшие два года смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила около 30% от всех ДТП со смертельным исходом. Парламентарий отметил, что требование решения этого вопроса на законодательном уровне естественно.

Политик добавил, что борьба за повышение продолжительности жизни населения, работа над решением демографического вопроса бессмысленны, пока столько людей погибает в результате подобных инцидентов.

Ранее глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников выразил надежду на то, что внесение изменений в законодательство станет для россиян предупредительной мерой. Тем не менее он не может назвать законопроект «волшебной палочкой», которая решит все проблемы, связанные с «пьяными ДТП».

«Любой закон — это все-таки правила игры, и совершенно не значит, что, устанавливая какие-то новые правила, мы решаем проблему. Мы лишь даем инструмент для ее решения.

Решит ли предложенный вариант проблему? Нет, конечно, проблемы Уголовным кодексом не решаются, они вообще не всегда решаются законами. Но это дает инструмент правоохранителям», — выразил свое мнение Крашенинников в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация на дорогах в целом «улучшилась», однако все равно многие люди гибнут под колесами пьяных водителей. «Это, конечно, чудовищная история. Поэтому надеемся, что кого-то предложенная мера остановит, но говорить, что это „волшебная палочка“, я бы не стал», — отметил парламентарий.