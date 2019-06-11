Проверку водителей на опьянение захотели дополнить

Министерство внутренних дел предложило дополнить процедуру выявления у водителей алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вместе с основным тестом предлагается также проводить экспресс-анализ слюны. По мнению министерства, его результаты помогут более точно оценить состояние водителя и стать дополнительным доказательством в случае нарушения.

Кроме того, введение дополнительной проверки поможет «минимизировать субъективный подход сотрудников полиции» при оценке состояния водителей и уменьшить число спорных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что отказ от процедуры не повлечет за собой наступление каких-либо правовых последствий.