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Проверку водителей на опьянение захотели дополнить 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел предложило дополнить процедуру выявления у водителей алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс».
Вместе с основным тестом предлагается также проводить экспресс-анализ слюны. По мнению министерства, его результаты помогут более точно оценить состояние водителя и стать дополнительным доказательством в случае нарушения.
Кроме того, введение дополнительной проверки поможет «минимизировать субъективный подход сотрудников полиции» при оценке состояния водителей и уменьшить число спорных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что отказ от процедуры не повлечет за собой наступление каких-либо правовых последствий.
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