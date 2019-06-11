Смертельный отдых: российских туристов сбили в Турции

Граждане РФ погибли в ДТП в районе турецкой Аланьи. По данным СМИ, российских туристов — мужчину и женщину — насмерть сбил автомобиль. В номере отеля их дожидалась несовершеннолетняя дочь. В настоящий момент водитель уже задержан и находится под стражей. Генконсульство РФ поддерживает связь с турецкими властями в связи с происшествием.

Российские туристы погибли в результате ДТП на трассе D400 в районе турецкой Аланьи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя генконсульства РФ в Анталье.

«Автомобиль сбил двух российских туристов, мужа и жену, в поселке Махмутлар в районе Аланьи. От полученных травм они скончались. Мы находимся в контакте с турецкими властями в связи с данным происшествием», — сообщил собеседник агентства.

Представитель генконсульства также отметил, что водитель задержан и находится под стражей. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

По данным портала «В городе N», 39-летний Андрей Балакин и его 37-летняя жена Анна приехали на отдых в Турцию из города Заволжье Нижегородской области. Вместе с ними также прилетела 15-летняя дочь. В день трагедии они оставили ребенка в отеле и отправились на прогулку, с которой так и не вернулись.

Как сообщает издание «КП-Нижний Новгород», в настоящее время девочка находится под присмотром друзей семьи, которые прилетели на отдых вместе с Балакиными. Тела погибших будут доставлены в Россию 12 июня. Прощание с ними состоится на следующий день.

«Анютка и Андрей, как же так… Мы не верим. Это сон, — написала сестра Анны Юлия Траханова в социальных сетях. — Я ждала сегодня от тебя ответа, но ты мне так ничего и не написала. Вечная память. Запомним вас такими, как на этом фото».

В конце мая в Италии произошло еще одно ДТП, в результате которого погиб турист из России. Утром 22 мая на трассе Сиена-Флоренция в районе города Сиена перевернулся туристический автобус, люди оказались в нем заблокированы.

Как сообщили в городском полицейском управлении Сиены, в результате ДТП погибла одна женщина, 15 человек получили травмы. Пострадавших доставили в больницу Сиены. Четверо из них находились в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней тяжести.

В посольстве РФ в Италии впоследствии сообщили ТАСС, что все 60 пассажиров являлись российскими гражданами — у них был тур по городам искусства. Сотрудники российского дипведомства сразу после аварии выехали в больницу, чтобы встретиться с пострадавшими, оказать им помощь и выяснить обстоятельства произошедшего.

В сети также было опубликовано видео с места происшествия. На записи видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.

Причиной происшествия мог стать мокрый после дождя асфальт — из-за него водитель транспортного средства не справился с управлением и протаранил барьеры у дороги, после чего вылетел с трассы и скатился с обрыва, перевернувшись на бок, сообщали местные СМИ.

В феврале 2019 года два туриста из России погибли в результате аварии на острове Пхукет, Таиланд, сообщал портал The Thaiger. ДТП произошло вечером 10 февраля — россияне на мотоцикле столкнулись с пикапом на склоне холма Патонг. В результате полученных ранений они позже скончались в больнице.

Еще одно смертельное ДТП с участием россиян произошло в конце декабря 2018 года в северной части города Оулу в Финляндии между мостами Хаукивяюля и Кииминкийоки.

Тогда на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По информации СМИ, легковушку занесло — из-за сильного удара кузов машины повредился настолько сильно, что спасателям не сразу удалось обнаружить его водителя и пассажиров.

В результате аварии погибли трое человек: мужчина и женщина 1980 года рождения, а также ребенок школьного возраста. Все они являлись гражданами России. Водитель грузовика не пострадал, сообщает ИА Yle.

9 декабря 2018 года трагическое происшествие на автотрассе между столицей и популярным курортом Хургада в Египте унесло жизни еще двоих наших соотечественников.

Авария произошла в районе города Рас-Гариб — там автомобиль столкнулся с грузовиком. Позже факт ДТП со смертельным исходом подтвердили в консульском отделе посольства РФ в Каире. Представители отдела заявили о двух погибших и одном пострадавшем, получившем легкие травмы.