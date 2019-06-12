В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП

Четырнадцать человек погибли и восемь пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в пригороде Каира, об этом сообщает портал издание "Youm7".

Инцидент произошел на кольцевой дороге в районе города-спутника Каира — Хельвана. Согласно информации электронной газеты, большое число жертв вызвано столкновением двух микроавтобусов, перевозящих пассажиров, и грузовика.

Египет печально известен плохим состоянием дорожной инфраструктуры. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в ДТП в Египте ежегодно гибнут около 12 тысяч человек.