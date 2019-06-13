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В Японии машина протаранила группу детей, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 5 40 минут назад
Фото: Reuters
Автомобиль, за рулем которого была пожилая женщина, врезался в группу детей в Японии, госпитализированы как минимум двое, передает телеканал NHK.
Инцидент произошел около 10.00 по местному времени (4.00 мск) в городе Нисиномия префектуры Хёго. По данным местной полиции, автомобиль врезался в колонну детей, которые шли по тротуару в сопровождении воспитателя. По меньшей мере две девочки пяти и шести лет госпитализированы. О тяжести их травм информации пока не поступала.
Полиция задержала водителя автомобиля — 69-летнюю женщину. Ведется расследование обстоятельств ДТП.
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