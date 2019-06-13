Внук бывшего топ-менеджера «АвтоВАЗа» может избежать наказания за смертельное ДТП

Егор Ляченков, виновный в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве в апреле этого года, выплатил семье погибшего денежную компенсацию. Как стало известно, родственники уже обратились в суд с ходатайством о закрытии уголовного дела в отношении внука бывшего топ-менеджера концерна «АвтоВАЗ»

«Внук экс-главы «АвтоВАЗа» выплатил компенсацию семье погибшего в ДТП, — передает Mash. — Теперь его могут выпустить на свободу». По данным канала, суд обещал рассмотреть ходатайство семьи погибшего.

Ранее сообщалось, что 19-летний Егор Ляченков, не имея водительского удостоверения, по купленному в Интернете аккаунту арендовал в каршеринговой компании Mercedes, в котором катался со своей знакомой. Уходя от полицейской погони, юноша на высокой скорости столкнулся со встречной машиной, напоминает RT.

Жертвой аварии стал 22-летний боец MMA Байлы Курбанмедов. Попутчица Ляченкова получила легкую травму. Сам виновник аварии не пострадал, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Задержать его удалось лишь спустя несколько часов после совершения ДТП.