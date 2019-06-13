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Внук бывшего топ-менеджера «АвтоВАЗа» может избежать наказания за смертельное ДТП 

Ura.Ru 27 минут назад
Егор Ляченков, виновный в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве в апреле этого года, выплатил семье погибшего денежную компенсацию. Как стало известно, родственники уже обратились в суд с ходатайством о закрытии уголовного дела в отношении внука бывшего топ-менеджера концерна «АвтоВАЗ».
Внук экс-руководителя «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП
«Внук экс-главы «АвтоВАЗа» выплатил компенсацию семье погибшего в ДТП, — передает Mash. — Теперь его могут выпустить на свободу». По данным канала, суд обещал рассмотреть ходатайство семьи погибшего.
Ранее сообщалось, что 19-летний Егор Ляченков, не имея водительского удостоверения, по купленному в Интернете аккаунту арендовал в каршеринговой компании Mercedes, в котором катался со своей знакомой. Уходя от полицейской погони, юноша на высокой скорости столкнулся со встречной машиной, напоминает RT.
Жертвой аварии стал 22-летний боец MMA Байлы Курбанмедов. Попутчица Ляченкова получила легкую травму. Сам виновник аварии не пострадал, от прохождения медосвидетельствования он отказался. Задержать его удалось лишь спустя несколько часов после совершения ДТП.
Егор Ляченков приходится внуком Николаю Ляченкову, бывшему вице-президенту концерна «АвтоВАЗ». Тот занимал в компании высокий пост в течение пяти лет.
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ДТП , Николай Ляченков , Автоваз
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