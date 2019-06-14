Пассажирский автобус перевернулся на Сахалине

На данный момент известно о двух пострадавших.

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Сахалине, недалеко от города Анива. Инцидент произошел на трассе Южно-Сахалинск — Холмск.

На данный момент известно о двух пострадавших, серьезных травм у них нет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

По данным местного отделения МВД, 32-летний водитель автобуса Daewoo не справился с управлением и оказался в кювете. По предварительной информации, в автобусе находились семь человек.

На месте работают сотрудники полиции.