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Пассажирский автобус перевернулся на Сахалине 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
На данный момент известно о двух пострадавших.
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на Сахалине, недалеко от города Анива. Инцидент произошел на трассе Южно-Сахалинск — Холмск.
На данный момент известно о двух пострадавших, серьезных травм у них нет, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
По данным местного отделения МВД, 32-летний водитель автобуса Daewoo не справился с управлением и оказался в кювете. По предварительной информации, в автобусе находились семь человек.
На месте работают сотрудники полиции.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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