Самосвал протаранил отбойник на Киевском шоссе: движение в сторону Москвы заблокировано

В результате столкновения произошел разлив топлива. Информации о пострадавших не поступало.

Серьезная авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Шеломово недалеко от МКАД.

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Многоосный самосвал протаранил отбойник. Как пишут в соцсетях, в результате столкновения разлилось топливо.

Данных о пострадавших не поступало.

Движение в сторону Москвы практически полностью парализовано. На месте образовалась несколькокилометровая пробка. Ситуацию также осложняют проходящие на месте ремонтные работы.