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Самосвал протаранил отбойник на Киевском шоссе: движение в сторону Москвы заблокировано 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В результате столкновения произошел разлив топлива. Информации о пострадавших не поступало.
Серьезная авария произошла на Киевском шоссе в районе деревни Шеломово недалеко от МКАД.
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Многоосный самосвал протаранил отбойник. Как пишут в соцсетях, в результате столкновения разлилось топливо.
Данных о пострадавших не поступало.
Движение в сторону Москвы практически полностью парализовано. На месте образовалась несколькокилометровая пробка. Ситуацию также осложняют проходящие на месте ремонтные работы.
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