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Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром и попал на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
Корабль Bahama Mama, рассчитанный на тысячу пассажиров, едва не столкнулся с небольшим паромом Kontiki недалеко от Ибицы. Об этом сообщает The Sun.
На видео, опубликованном очевидцами с парома, лайнер вплотную приближается к маленькому судну в то время, как его пассажиры кричат и паникуют. На следующем кадре показана одна из туристок, которая спрыгнула в воду от испуга.
«Давид против Голиафа», — подписал видео автор.
Позже стало известно, что во время инцидента никто не пострадал, однако капитана парома Kontiki уволили из-за несоблюдения правил безопасности. Комиссия по расследованию несчастных случаев и происшествий в море выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее в июне гигантский круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом в Венеции. В результате инцидента, случившегося на канале Джудекка, пострадали пять человек, четверо из которых оказались иностранными туристами. Причиной аварии стал отказ двигателя и обрыв буксирного троса судна на лайнере MSC Opera.
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ДТП , Видео
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