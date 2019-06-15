Восемь человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения иномарки с микроавтобусом под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.
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Ранее полиция информировала о семи погибших и двух пострадавших. Среди раненых — десятилетняя девочка. Источник в экстренных службах сообщал о восьми погибших и одном пострадавшем.
"Число погибших выросло до восьми человек", — сказала Куликова.
По данным полиции, авария произошла в 20.26 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.