МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

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Восемь человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения иномарки с микроавтобусом под Воронежем, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова соцсети Ранее полиция информировала о семи погибших и двух пострадавших. Среди раненых — десятилетняя девочка. Источник в экстренных службах сообщал о восьми погибших и одном пострадавшем. "Число погибших выросло до восьми человек", — сказала Куликова. По данным полиции, авария произошла в 20.26 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области. Ford Focus , двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter На месте аварии работают сотрудники ГИБДД , устанавливаются все обстоятельства происшествия.