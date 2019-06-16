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Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Воронежем 

Газета.Ru + ещё 34 24 минуты назад
Фото: соцсети
В интернете появилась видеозапись в места смертельного ДТП, которое произошло вечером 15 июня в Воронежской области. Ее разметил РЕН ТВ.
По имеющимся данным, авария произошла в 20.26 на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Бобровском районе Воронежской области. Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
В настоящее время ребенка срочно увезли в больницу Воронежа, так как у нее переломы ног и рук, а также закрытая черепно-мозговая травма. Врачи оценивают ее состояние, как тяжелое.
На видео с места происшествия видны поврежденные транспортные средства, а также работающие сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в МВД раскрыли детали ДТП под Воронежем.
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ДТП , МВД , РЕН ТВ
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