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Мужчина протаранил магазин под Петербургом 

Рамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: spb_today Вконтакте
В петербургском Пушкине пенсионер на автомобиле Audi A6 въехал в магазин через витрину.
spb_today Вконтакте
«Водитель — мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем Audi А6, при невыясненных обстоятельствах совершил въезд в здание магазина через витрину. В результате ДТП пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение регионального управления ГИБДД.
spb_today Вконтакте
Инцидент произошел в супермаркете «Перекресток» на Гусарской улице.
Фотографии последствий ДТП появились в социальных сетях. На фото видно разбитую витрину и сломанную кассовую стойку, в которую врезалась машина. Отметим, что в супермаркете в момент происшествия было очень людно.
По факту ДТП проводится проверка.
ДТП , Audi , Audi A6 , X5 Retail Group , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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