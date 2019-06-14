Мужчина протаранил магазин под Петербургом 

В петербургском Пушкине пенсионер на автомобиле Audi A6 въехал в магазин через витрину.
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«Водитель — мужчина 1955 года рождения, управляя автомобилем Audi А6, при невыясненных обстоятельствах совершил въезд в здание магазина через витрину. В результате ДТП пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение регионального управления ГИБДД.
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Инцидент произошел в супермаркете «Перекресток» на Гусарской улице.
Фотографии последствий ДТП появились в социальных сетях. На фото видно разбитую витрину и сломанную кассовую стойку, в которую врезалась машина. Отметим, что в супермаркете в момент происшествия было очень людно.
По факту ДТП проводится проверка.