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Двое граждан России пострадали в аварии в турецкой Анталье 

RT на русском + ещё 18 2 часа назад
Фото: Reuters
Двое граждан России пострадали в аварии с участием микроавтобуса в турецкой Анталье. Об этом сообщили в российском Генконсульстве.
«Среди госпитализированных было два гражданина Российской Федерации, 1991 и 1986 года рождения. Им была оказана медицинская помощь, и через какое-то время они были выписаны», — сообщили РИА Новости в ведомстве.
В мае в посольстве России в Италии сообщили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 соотечественников, одна гражданка России погибла.
Очевидец рассказал Пятому каналу подробности о дорожно-транспортном происшествии.
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