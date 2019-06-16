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В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей сообщают, что утка с утятами, переходившие Пулковское шоссе в Санкт-Петербурге, спровоцировали в субботу ДТП с участием двух автомобилей, и публикуют видео спасения утят.
В аварии никто не пострадал, а птицам помогли перейти дорогу. Видео опубликовано в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".
"У Пулковской обсерватории утка с утятами переходила дорогу и устроила ДТП… Пострадавших нет, уткам помогли перейти дорогу", — сообщают пользователи.
Отмечается, что автомобиль Mazda притормозил, чтобы пропустить птиц, но в нее сзади врезался Hyundai Getz, не успевший затормозить. В ДТП никто не пострадал.
В группе также размещено видео, на котором еще один водитель остановился и проводил птиц до тротуара, а другие неравнодушные автолюбители помогли птенцам не отстать от мамы-утки.
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ДТП , Hyundai , Hyundai Getz , Mazda
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