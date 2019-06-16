Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии в результате ДТП погиб ребенок 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: ТАСС
Автомобили Volkswagen и Skoda столкнулись в воскресенье на автодороге в Башкирии, в результате ДТП погиб 11-летний ребенок, еще семь человек, в том числе двое детей, госпитализированы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.
ДТП произошло на 88-м километре автодороги Уфа — Янаул в Бирском районе Башкирии около 19:00 (17:00 мск). Машины ехали во встречном направлении.
"В результате аварии 11-летний пассажир Volkswagen скончался в больнице, водитель и две пассажирки 23 и 33 лет госпитализированы. Водитель Skoda, его 39-летняя пассажирка, а также двое детей трех и 15 лет с травмами доставлены в больницу", — указано в сообщении.
На месте происшествия работает полиция и другие службы.
ТАСС: последние новости
Двоим пострадавшим в ДТП в Анталье гражданам РФ оказана медицинская помощь В Пушкине мужчина на иномарке въехал в магазин, протаранив витрину СМИ: в пригороде Каира в результате ДТП погибли 14 человек
ДТП , Volkswagen , Skoda , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что не стоит говорить сотруднику ГИБДД
Volkswagen Touareg подорожал1
Tesla начала продавать подержанные Model 3
Смертельное ДТП в Татарстане попало на видео
Эксперты назвали лучшие авто для поездок на дачу
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
00:25
Спасение ребенка из-под колес попало на видео
ДТП
00:58
Таран колонны МЧС попал на видео
ДТП
00:11
Известный мотоблогер насмерть разбился на трассе
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение