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Две жертвы и 10 пострадавших: под Ставрополем произошло ДТП с автобусом 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: МЧС России
Пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу города Невинномысск.
Серьезное ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai произошло в Ставропольском крае. В результате аварии два человека погибли, еще 10 пострадали.
Как уточняется в заявлении на сайте МЧС РФ, автобус двигался в сторону Пятигорска.
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 12 человек (детей нет), из них два человека погибли», — говорится в сообщении.
Погибшими стали пассажир и водитель легкового автомобиля.
Вместе с тем известно, что всего в автобусе находились девять человек, а в легковом автомобиле — трое. Десять пострадавших были доставлены в центральную городскую больницу города Невинномысск.
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