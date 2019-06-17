В Индонезии в результате ДТП погибли 12 человек

Двенадцать человек погибли, более 10 пострадали в результате столкновения автобуса, грузовика и фургонов на дороге в Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Начальник дорожной полиции округа Маджаленка в провинции Западная Ява Атик Сусванти отметила, что авария произошла, когда автобус случайно въехал на встречную полосу и врезался в ехавшие в Джакарту машины.

Сотрудник полиции также добавила, что водитель автобуса мог испытывать сонливость или потерять концентрацию во время движения. Он "неожиданно переехал на встречную полосу платной дороги, сразу врезавшись в два фургона и в грузовик".

"Мы обнаружили двоих с серьезными травмами, и 10 — с легкими ранениями", — сказала она в заявлении.

По ее словам, в настоящее время полиция проводит расследование причин аварии.