Полицейская из Хабаровска устроила «пьяное» ДТП

Хабаровская полицейская напилась, села за руль и устроила ДТП, сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю.

Авария произошла утром в Хабаровске — женщина за рулем личного автомобиля выехала на полосу встречного движения и столкнулась с иномаркой.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего инспекторы ГИБДД выяснили, что женщина является сотрудницей отдела полиции по Вяземскому району, а своей машиной она управляла в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП автоинспекторы составили административные материалы, а руководство краевого МВД приняло решение уволить сотрудницу, а ее непосредственных руководителей — привлечь к дисциплинарной ответственности.

В мае сотрудники полиции стали участниками ДТП в Москве. В Мерзляковском переулке в автомобиль патрульно-постовой службы врезался внедорожник с итальянскими номерами. В результате аварии пострадали трое сотрудников ППС.