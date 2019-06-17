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Полицейская из Хабаровска устроила «пьяное» ДТП 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Хабаровская полицейская напилась, села за руль и устроила ДТП, сообщает пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю.
Авария произошла утром в Хабаровске — женщина за рулем личного автомобиля выехала на полосу встречного движения и столкнулась с иномаркой.
В ходе выяснения обстоятельств произошедшего инспекторы ГИБДД выяснили, что женщина является сотрудницей отдела полиции по Вяземскому району, а своей машиной она управляла в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП автоинспекторы составили административные материалы, а руководство краевого МВД приняло решение уволить сотрудницу, а ее непосредственных руководителей — привлечь к дисциплинарной ответственности.
В мае сотрудники полиции стали участниками ДТП в Москве. В Мерзляковском переулке в автомобиль патрульно-постовой службы врезался внедорожник с итальянскими номерами. В результате аварии пострадали трое сотрудников ППС.
ДТП , ГИБДД , МВД
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