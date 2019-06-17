Путин подписал закон об ужесточении наказания виновникам «пьяных» аварий

Президент Российской Федерации подписал закон об ужесточении наказания виновникам дорожно-транспортных происшествий, которые в этот момент находились в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь, если второй стороне будет причинен тяжкий вред здоровью, нетрезвый водитель может быть заключен под стражу на срок до семи лет. Кроме того, виновника «пьяной» аварии обяжут выполнять принудительные работы до пяти лет и лишат права занимать определённые должности в течение трёх лет.

Отметим, что наказание ужесточили и в отношении эпизодов, связанных с летальным исходом. В случае, если в результате аварии погиб один человек, виновник сядет в тюрьму на 12 лет. Если же «пьяное» ДТП привело к многочисленным жертвам — на 15 лет.

Добавим, что текст закона разместили на портале правовой информации.