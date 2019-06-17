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Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на МКАД 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
На МКАД в районе Черного озера столкнулись два автомобиля. В результате аварии один человек получил травмы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Как уточняется, ДТП произошло в районе шестого километра внешней стороны МКАД.
"В аварии пострадал один человек. Ему оказывается медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.
Утром 17 июня на юге столицы произошло крупное ДТП. На пересечении Варшавского шоссе и улицы Сумской столкнулись три автомобиля. Одна из машин перевернулась. В результате аварии пострадали три человека.
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ДТП , ГИБДД , АГН "Москва"
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