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«Все счастливы»: Ярмольник попал в ДТП 

Рамблер + ещё 1 7 минут назад
Фото: ТАСС
Актер Леонид Ярмольник попал в ДТП в Москве, пишет «Комсомольская правда».
Авария произошла на перекрестке возле Новодевичьего монастыря. Ярмольник на автомобиле Mercedes стоял на светофоре, когда проезжавший по пешеходному переходу велосипедист буквально завалился на капот «Мерседеса».
Коцертный директор Леонида Ярмольника Табриз Шахиди рассказал, что велосипедист повредил решетку и капот автомобиля. Ярмольнику пришлось вызвать инспекторов, чтобы составить протокол.
«Никто не пострадал. Все счастливы», — добавил Шахиди.
Как сообщает «КП», ранее Ярмольник попал в ДТП на Кутузовском проспекте. Он был признан виновником аварии и выплачивал компенсацию за поврежденный в аварии служебный автомобиль ФСО.
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Mercedes-Benz , Леонид Ярмольник , Табриз Шахиди , Федеральная служба охраны , Комсомольская правда
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