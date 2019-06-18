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Мажорка на Mercedes сбила насмерть студента в Челябинске 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТАСС
На одной из набережных Челябинска произошло смертельное ДТП, в котором погиб студент Южно-Уральского государственного университета. Об этом сообщает портал "74.ru".
26-летний уроженец Казахстана переходил дорогу, по которой двигался Mercedes, однако машина не затормозила и сбила студента. От полученных травм он скончался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
По данным прокуратуры города, 21-летняя водитель иномарки, которая получила права в 18 лет, передвигалась на машине сестры. Виновница ДТП учится на четвертом курсе Челябинского университета.
Девушка отказалась от комментариев. Ее родственники и представители пытаются связаться со стороной потерпевшего, чтобы предпринять меры по возмещению ущерба на стадии расследования.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске сотрудники ДПС применили табельное оружие, чтобы остановить машину, за рулем которой находился подросток.
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