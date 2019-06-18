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Электричка сбила мужчину на Рижском направлении 

РИА «ФедералПресс» + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) увеличены интервалы движения электричек из-за инцидента с пешеходом, который попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
«Интервал движения был увеличен после происшествия с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге», — говорится в сообщении.
В МЖД добавили, что мужчина находился на путях перед приближающимся поездом. Также в компании сказали, что они предпринимают все действия, чтобы максимально сократить опоздания задержанных на Рижском направлении пригородных электричек.
Машинист предпринял попытку остановить поезд, но расстояния оказалось недостаточно, чтобы предотвратить наезд. На место происшествия были вызваны представители экстренных служб. О состоянии мужчины ничего не сообщается, пишет «ТАСС».
Ранее в Москве электричка сбила двух человек. В результате один человек погиб. Второй оказался тяжело травмирован, его доставили в ближайшую больницу.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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