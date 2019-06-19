Кортеж принца Уильяма сбил пенсионерку

Британский мотоциклист из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Мидлтон сбил, переходящую дорогу пенсионерку, сообщает газета Sun. Пожилая женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами.

Инцидент произошёл во время следования герцога и герцогини Кембриджских на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок. Издание приводит показания свидетелей, которые уверяют, что полицейский ехал по встречной полосе, освобождая путь для машины принца и его супруги Кейт Мидлтон. В этот момент дорогу переходила 83-летняя Ирен Мэйор. От столкновения с мотоциклом пожилая женщина получила тяжёлые травмы: пенсионерку госпитализировали с переломом тазовых костей.

Отмечается, что Уильям и Кейт были шокированы произошедшим. Пара направила в больницу женщине цветы, письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления, а также захотела лично навестить Мэйор в больнице, если она окажется не против.