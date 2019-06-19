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Кортеж принца Уильяма сбил пенсионерку 

Рамблер + ещё 18 1 час назад
Фото: EPA
Британский мотоциклист из кортежа принца Уильяма и его супруги Кейт Мидлтон сбил, переходящую дорогу пенсионерку, сообщает газета Sun. Пожилая женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами.
Инцидент произошёл во время следования герцога и герцогини Кембриджских на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок. Издание приводит показания свидетелей, которые уверяют, что полицейский ехал по встречной полосе, освобождая путь для машины принца и его супруги Кейт Мидлтон. В этот момент дорогу переходила 83-летняя Ирен Мэйор. От столкновения с мотоциклом пожилая женщина получила тяжёлые травмы: пенсионерку госпитализировали с переломом тазовых костей.
Отмечается, что Уильям и Кейт были шокированы произошедшим. Пара направила в больницу женщине цветы, письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления, а также захотела лично навестить Мэйор в больнице, если она окажется не против.
ДТП , принц Уильям
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