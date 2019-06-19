Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек

В среду, 19 июня, на трассе А-146 в Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе несколько детей.
ТАСС\МЧС
В администрации Северского района края сообщили, что трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные 14 получили легкие травмы. Все они госпитализированы.
В момент аварии в автобусе находились около 20 человек. Пострадал ли водитель грузовика, не уточняется.
В МВД уточнили, что авария произошла на 43-м километре трассы Краснодар — поселок Верхнебаканский. По предварительной версии, водитель автобуса марки «Богдан» допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком Volvo.
«Комсомольской правде» сообщили в полиции, что водитель рейсового автобуса превысил скорость и не выдержал нужную дистанцию.