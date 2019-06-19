Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек

ЧП под Краснодаром: 17 человек пострадали в аварии

В среду, 19 июня, на трассе А-146 в Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе несколько детей.

ТАСС\МЧС

В администрации Северского района края сообщили, что трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные 14 получили легкие травмы. Все они госпитализированы.

В момент аварии в автобусе находились около 20 человек. Пострадал ли водитель грузовика, не уточняется.

МВД уточнили, что авария произошла на 43-м километре трассы Краснодар — поселок Верхнебаканский. По предварительной версии, водитель автобуса марки «Богдан» допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком Volvo