Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек

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ЧП под Краснодаром: 17 человек пострадали в аварии 

Рамблер + ещё 17 1 час назад
В среду, 19 июня, на трассе А-146 в Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали 17 человек, в том числе несколько детей.
ТАСС\МЧС
В администрации Северского района края сообщили, что трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные 14 получили легкие травмы. Все они госпитализированы.
В момент аварии в автобусе находились около 20 человек. Пострадал ли водитель грузовика, не уточняется.
В МВД уточнили, что авария произошла на 43-м километре трассы Краснодар — поселок Верхнебаканский. По предварительной версии, водитель автобуса марки «Богдан» допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком Volvo.
«Комсомольской правде» сообщили в полиции, что водитель рейсового автобуса превысил скорость и не выдержал нужную дистанцию.
ДТП , Видео , Volvo , МВД , Комсомольская правда
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