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Полиция назвала причину ДТП на Кубани 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Водитель автобуса, врезавшегося в среду в грузовик в Краснодарском крае, по предварительным данным, не успел затормозить, когда тот остановился на светофоре. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
По данным полиции, после ДТП на осмотр в больницу отправили десять человек, в том числе детей. Местные власти сообщили ТАСС, что всего пострадали 17 человек. В основном они получили легкие травмы, состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
"По предварительным данным, большегруз остановился на светофоре, а водитель автобуса не успел затормозить и допустил столкновение с ним. По факту ДТП проводится проверка", — сказали в ведомстве.
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