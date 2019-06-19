Полиция назвала причину ДТП на Кубани

Водитель автобуса, врезавшегося в среду в грузовик в Краснодарском крае, по предварительным данным, не успел затормозить, когда тот остановился на светофоре. Об этом сообщили ТАСС в региональном главке МВД.

По данным полиции, после ДТП на осмотр в больницу отправили десять человек, в том числе детей. Местные власти сообщили ТАСС, что всего пострадали 17 человек. В основном они получили легкие травмы, состояние трех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.