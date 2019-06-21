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Страшное ДТП в Индии унесло жизни 43 человек 

Вести.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 43 человека, еще около 30 человек пострадали. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Всего в автобусе, рассчитанном на перевозку 42 пассажиров, находились, по меньшей мере, 73 человека.
Многие из погибших — школьники и учащиеся колледжей, возвращавшиеся после занятий в свои деревни, передает ТАСС.
Начато расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего машина рухнула с обрыва.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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