Страшное ДТП в Индии унесло жизни 43 человек

На севере Индии в результате падения пассажирского автобуса в ущелье погибли 43 человека, еще около 30 человек пострадали. Многие из пострадавших находятся в критическом состоянии. Всего в автобусе, рассчитанном на перевозку 42 пассажиров, находились, по меньшей мере, 73 человека.

Многие из погибших — школьники и учащиеся колледжей, возвращавшиеся после занятий в свои деревни, передает ТАСС.

Начато расследование причин инцидента. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего машина рухнула с обрыва.