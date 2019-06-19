Петербурженка погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе

Водитель иномарки насмерть сбил пожилую жительницу Санкт-Петербурга, которая пересекала улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.