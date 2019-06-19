Водитель иномарки насмерть сбил пожилую жительницу Санкт-Петербурга, которая пересекала улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Согласно предварительным данным, смертельное ДТП случилось на Дальневосточном проспекте, у дома № 36. Мужчина 30 лет за рулем автомобиля Kia Ceed сбил пожилую даму на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку.