Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Петербурженка погибла под колесами иномарки на пешеходном переходе 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Водитель иномарки насмерть сбил пожилую жительницу Санкт-Петербурга, которая пересекала улицу по пешеходному переходу. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Согласно предварительным данным, смертельное ДТП случилось на Дальневосточном проспекте, у дома № 36. Мужчина 30 лет за рулем автомобиля Kia Ceed сбил пожилую даму на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку.
360tv.ru: последние новости
После ДТП с автобусом на Кубани организовали проверки Полицейский из кортежа принца Уильяма сбил пожилую британку Молодая автоледи сбила студента насмерть на набережной Челябинска
ДТП , Kia , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Bentley Continental GT Convertible появился в России
VW снабдит электрокары «вечными» батареями с гарантией
Для водителей без ОСАГО придумали жесткое наказание4
Названа причина ДТП на Кубани
Частные камеры на дорогах доживают последние дни4
Видео
00:56
Гигантский круизный корабль почти врезался в маленький паром
ДТП
00:21
Трагедия под Краснодаром: пострадали 17 человек
ДТП
04:26
Власти Москвы объяснили скандальный штраф
Автоновости
00:39
Осталась груда металла: как погиб Болт
ДТП Статьи
00:34
На российских дорогах разрешат разгоняться
Автоновости
01:10
Полицейский разворот на Lada Vesta пошел не по плану
ДТП
03:42
Известный мотоблогер разбился в Подмосковье
ДТП
00:51
Таксист из-за денег разыграл сердечный приступ
Автоновости
00:20
Патрульный нежно накинулся на нарушителя ПДД
ПДД
00:10
Взбунтовавшийся светофор перевернул пешехода
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение