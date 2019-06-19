Раскиданные на земле люди: Смертельное ДТП под Златоустом

«Люди раскиданные лежали на земле»: очевидцы рассказали об аварии под Златоустом

Поврежденный автобус и люди, лежащие на земле. Такая картина предстала очевидцам столкновения аварии автобуса и бензовоза недалеко от города Златоуст. Как рассказала «360» проезжавшая мимо девушка Ирина, женщину, которая лежала рядом с искореженным автобусом, накрыли простыней.

«Когда мы подъехали, только начиналась очередь из нескольких машин. Три человека лежали на земле раскиданные, а женщину, лежавшую рядом с автобусом, накрывали простыней. Рядом лежал мужчина. Я не знаю, кто из них погиб, но автобус был сильно поврежден», — рассказала она.

По словам другого очевидца Екатерины, которая также проезжала мимо, на место аварии прибыли пожарные машины, несколько машин реанимации. Сам бензовоз, с которым столкнулся автобус, въехал в кювет. По ее словам, повреждена треть автобуса.

Екатерина отметила, что о том, что впереди что-то случилось можно понять по образовавшейся пробке.

«Такая пробка необычная. Она случается только в период каких-то аварий. Обычно свободно проезжают и фуры и легковые автомобили», — рассказала Екатерина.

В группе «Златоустовский Рабочий» во «ВКонтакте» появилось видео с места аварии.

В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что сама авария произошла на 1751 километре автодороги М-5 Урал.

«Рейсовый автобус, выезжая со второстепенной дороги на главную столкнулся с грузовиком. В результате ДТП в автобусе погибли два пассажира, По предварительным данным, пострадали трое, в том числе ребенок и водитель. Все они госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

После удара бензовоза автобус пролетел еще несколько метров и врезался в стоявший на обочине каток. На этом участке ведется дорожный ремонт.