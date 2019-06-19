Один человек погиб из-за «Нивы», вылетевшей на остановку в Сочи

Одна женщина погибла, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за "Нивы", вылетевшей на автобусную остановку в Сочи, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По его словам, в Лазаревском районе Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль "Нива", двигаясь из Сочи в сторону поселка Лазаревское, столкнулся с впереди едущим автомобилем Mitsubishi "От удара отечественный автомобиль выбросило на остановку общественного транспорта. На остановке в это время стояли две женщины и двое… детей. В результате ДТП одна женщина погибла и пострадали трое граждан. Среди них двое несовершеннолетних. Пострадавшие направлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи", — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.