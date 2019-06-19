Последние каникулы: страшная гибель туристов в Сочи

В Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с иномаркой и влетел в туристов, стоявших на остановке общественного транспорта. В результате ДТП погибли женщина и несовершеннолетний ребенок. После аварии мальчик впал в кому. Врачи боролись за его жизнь, однако он так и не пришел в сознание. Его мать также была доставлена в больницу — она отделалась ссадинами. В коме в настоящий момент находится еще один ребенок, пострадавший в аварии. Решается вопрос о его переводе в больницу Краснодара.

В результате страшной аварии в Лазаревском районе Сочи погибла женщина и несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным автомобиль «Нива» на большой скорости врезался в иномарку Mitsubishi . В результате столкновения отечественную легковушку выбросило на остановку общественного транспорта.

В момент аварии на остановке стояли две женщины с несовершеннолетними детьми, сообщает издание «Кубанские новости». По данным источника издания в оперативных службах региона, одна из них — 40-летняя жительница села Чуровское Вологодской области — скончалась на месте. Ее семилетний сын от полученных травм впал в кому. Решается вопрос о его переводе в больницу Краснодара.

Еще один 10-летний ребенок, стоявший на остановке вместе с мамой, также впал в кому после аварии. Позже он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Его 36-летняя мама, которая привезла сына на отдых из Ижевска, попала в больницу с множеством ссадин. «Пострадавшие направлены в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи», — пояснили в региональном ГУ МВД . Для установления всех причин и обстоятельств аварии на месте работают сотрудники дорожной полиции

Ранее в региональном ГУМВД также сообщили о том, что утром 19 июня в Краснодарском крае произошла еще одна авария — рейсовый автобус въехал в большегруз, стоявший на светофоре. В результате ДТП 17 человек были доставлены в местные больницы для осмотра, трое из них госпитализированы. Тяжело пострадавших среди них нет.

«Пять госпитализировано… Детей нет среди них», — рассказали в единой диспетчерской службе Северского района. По факту аварии прокуратура Краснодарского края и региональный главк МВД организовали проверку.

Ранее, в сентябре 2018 года подобная сочинской авария произошла в курортной зоне Одессы на Фонтанской дороге. Тогда водитель BMW на регулируемом перекрестке на большой скорости влетел в автомобиль Skoda . После столкновения немецкую иномарку отбросило на остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди.

В результате происшествия погибли два человека — 55-летняя Алла Брятко и 52-летний врач-массажист Сергей Каминский, который занимался реабилитацией тяжелобольных.

При этом некоторое время последний числился среди выживших: сразу после аварии в поликлинику, где работал мужчина поступило сообщение о необходимости переливания крови для него. Позже стала известно, что его перепутали с другим мужчиной, который получил тяжелейшие травмы.

Вторая погибшая работала менеджером по продаже косметики в одной из аптек города. Авария произошла на глазах ее мужа, который шел ее встретить, чтобы жена не шла в темноте. По его словам, Брятко была в белой куртке, поэтому он сразу заметил ее после ДТП. Женщина приподнялась, села и посмотрела по сторонам. В этот момент муж подумал, что жена останется в живых, однако позже она скончалась от полученных травм.

Кроме того, травмы также получила 20-летняя пассажирка BMW и 30-летняя женщина, которая стояла на обочине. Также пострадал курсант, который с переломами ног был доставлен в военный госпиталь. Еще один мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии в Еврейскую больницу с множественными переломами конечностей. Позже ему ампутировали часть предплечья.

Как удалось выяснить СМИ, виновником аварии стал известный в городе гонщик — 27-летний Олег Семиренко. Не дожидаясь полиции, свидетели страшного ДТП решили сами наказать мужчину. Очевидцы привели водителя на место аварии, где лежали погибшие и раненые и кричали ему: «cмотри, гад, что ты наделал!».

По данным СМИ, водителя BMW также сильно избили. Приехавшая на место полиция отказалась везти его в управление без оказания медицинской помощи.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 «нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.