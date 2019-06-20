Массовое ДТП в Москве: перевернулась маршрутка

В Москве в результате массового ДТП перевернулось маршрутное такси, сообщает «360».

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству «Москва» рассказали, что сегодня утром на северо-западе города, на пересечении Туристской улицы и бульвара Яна Райниса, столкнулись три автомобиля — два легковых и одна маршрутка.

«Информация о пострадавших уточняется — людей осматривают медики», — отметили там.

Между тем анонимный собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству, что в результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. По данным «360», пострадали двое — водитель и пассажир перевернувшегося такси.

На снимках с места происшествия, которые опубликовало издание, виден лежащий на боку автомобиль и две машины скорой помощи.