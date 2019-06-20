Концепт Lada Granta Sport попал в смертельное ДТП

Lada Granta Sport, тестируемая АвтоВАЗом, попала в автомобильную аварию. Судя по фото, размещённым в сообществе «Патруль. Тольятти» «ВКонтакте», машина восстановлению не подлежит.

Инцидент произошёл вечером 17 июня в Самарской области на трассе по направлению к селу Ташёлка. Водитель Lada не выбрал безопасную для движения скорость и врезался в КамАЗ, стоящий на обочине. При этом водитель большегруза оформил остановку по всем правилам: включил аварийную сигнализацию и выставил знак.

«В происшествии погиб пассажир грузовика, который в момент аварии находился на проезжей части», — отмечают администраторы сообщества.

По данным «Российской газеты», также пострадал 64-летний водитель Lada. На принадлежность автомобиля к секретному проекту АвтоВАЗа, по мнению автора статьи, говорят оригинальные диски колёс и камуфляж на обвесе автомобиля.

В комментариях к посту один из пользователей подтвердил, что водитель Lada работает на предприятии АвтоВАЗ.

«Это сосед мой на гранте испытатель, опытный он как так получилось..», — отметил пользователь Александр Кучаев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее СМИ заявили, что продажи спортивной Granta стартуют в августе 2019 года. Автомобили будут оснащены 120-сильными моторами, задними дисковыми тормозами и спортивной подвеской. Вместе с тем директор Lada по маркетингу Фабьен Гульми заявил, что информация не соответствует действительности и в ближайшее время стоит ожидать модификацию Granta «с более спортивным внешним видом» и не более того.