Тальков-младший подверг риску детей

Сына музыканта Игоря Талькова автоинспекторы поймали за рулём, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, сообщает РЕН ТВ. За последние два года он дважды попадался на вождении в нетрезвом виде.

Mercedes Талькова был остановлен сотрудниками ДПС столичного управления ГИБДД, которые предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Музыкант отказался. При этом автор сообщения отмечает, что правоохранители обнаружили у Талькова-младшего признаки наркотического опьянения.

Отмечается, что машину сына известного рок-музыканта эвакуировали на штраф стоянку, а его самого отвезли на экспертизу. Примечательно, что в момент остановки в автомобиле нарушителя сидели двое детей.

По данным РЕН ТВ, в 2016 году Игорь Тальков был лишён водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Тогда музыкант выплатил штраф 30 тысяч рублей. В декабре 2018 года его снова застали за рулём пьяным. Предполагается, что на этот раз в отношении Талькова будет возбуждено уголовное дело.