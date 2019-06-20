Автобус с 20 пассажирами съехал в кювет

В Ярославской области автобус с 20 пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Как отмечается, в результате инцидента пострадала кондукторша. Она была доставлена в больницу.

Уточняется, что автобус съехал в кювет без опрокидывания.

На настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов , которые выясняют все обстоятельство случившегося.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области.