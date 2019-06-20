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Автобус с 20 пассажирами съехал в кювет 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Ярославской области автобус с 20 пассажирами съехал в кювет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.
Как отмечается, в результате инцидента пострадала кондукторша. Она была доставлена в больницу.
Уточняется, что автобус съехал в кювет без опрокидывания.
На настоящий момент на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельство случившегося.
Ранее сообщалось, что смертельное ДТП с автобусом произошло в Челябинской области.
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