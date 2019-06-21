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На МКАД столкнулись 13 автомашин 

360tv.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
На МКАД произошла крупная автоавария — столкнулись 13 автомобилей. В результате пострадали двое, сообщили «Газете.ru» в ГИБДД.
Как рассказал источник ТАСС, ДТП случилось на четвертом километре МКАД.
«Двое людей зажаты в поврежденных авто», — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что три полосы кольцевой автодороги полностью перекрыты.
Источник агентства в экстренных службах уточнил, что по предварительным данным, пострадали четыре человека.
В столичном управлении ГИБДД, в свою очередь, заявили, что в аварии столкнулись не 13, а только четыре машины.
Представитель пресс-службы уточнил РИА «Новости», что в результате ДТП пострадали два человека, «травмы незначительные».
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ДТП , ГИБДД , Газета.Ru , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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