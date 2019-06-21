На МКАД столкнулись 13 автомашин

На МКАД произошла крупная автоавария — столкнулись 13 автомобилей. В результате пострадали двое, сообщили «Газете.ru» в ГИБДД

Как рассказал источник ТАСС, ДТП случилось на четвертом километре МКАД.

«Двое людей зажаты в поврежденных авто», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что три полосы кольцевой автодороги полностью перекрыты.

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что по предварительным данным, пострадали четыре человека.

В столичном управлении ГИБДД, в свою очередь, заявили, что в аварии столкнулись не 13, а только четыре машины.

Представитель пресс-службы уточнил РИА «Новости», что в результате ДТП пострадали два человека, «травмы незначительные».