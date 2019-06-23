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Российскую певицу нашли мертвой в Волге 

Газета.Ru + ещё 12 3 часа назад
В Самаре скончалась певица Юлия Гольдина в результате столкновения катера и лодки на реке Волга. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, инцидент произошел в пятницу, 21 июня, однако ее тело нашли не сразу.
Уточняется, что столкновение катера и лодки произошло в 300 метрах от берега.
На катере находились два человека, они не пострадали. На лодке было пять человек, четверых из которых спас мужчина, проплывающий мимо на моторной лодке.
Пятый пассажир — Юлия Гольдина — пропала без вести. Ее тело нашли лишь в воскресенье, 23 июня.
По предварительным данным, пассажиры лодки были пьяны в момент произошедшего.
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