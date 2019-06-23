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В Самаре в результате столкновения катера и лодки на Волге погибла девушка 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: News.ru
САМАРА, 23 июн — РИА Новости. Спасатели в воскресенье извлекли из Волги тело 28-летней девушки, утонувшей в результате столкновения катера и лодки в Самаре, сообщает ГУМЧС по региону.
По информации газеты «Комсомольская правда», в результате столкновения катера и лодки пропала известная самарская певица Юлия Гольдина.
По данным ГУМЧС, инцидент произошел в пятницу вечером, на Волге в Промышленном районе Самары столкнулись катер «Сильвер» и лодка «Казанка». На катере, по информации ГУМЧС, находились два человека, они не пострадали. Лодка, по данным ведомства, затонула, на ней находились пять человек, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, трое пассажиров «Казанки» получили травмы, еще одна пассажирка пропала без вести.
"В 14.55 (13.55 мск) 23.06.2019 года спасателями ГКУ «ПСС по Самарской области» проведены работы по извлечению из реки Волга тела девушки 1991 года рождения, погибшей 21.06.2019 года в результате столкновения катера «Сильвер» и лодки «Казанка» в Промышленном районе Самары", — говорится в сообщении.
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ДТП , МЧС , РИА Новости
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