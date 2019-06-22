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В Подмосковье в трех ДТП столкнулись 13 автомобилей 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: West Coast Surfe, Rmoodboard, Globallookpress
В первом ДТП столкнулись 8 машин, во втором — 2, в третьем — 3 автомобиля.
На Новорязанском шоссе под Люберцами произошло сразу три массовых ДТП. В общей сложности участниками происшествия стали не менее 13 автомобилей.
В первом ДТП столкнулись сразу 8 машин. Сообщается, что автобус не справился с управлением и врезался в отбойный разделитель. Вместе с ним и другими машинами, участниками произошедшего стали в том числе и микроавтобус и несколько грузовиков, перекрыв тем самым две полосы движения из четырех возможных. Через некоторое расстояние от них такси столкнулось с еще одним автомобилем, а еще дальше — три легковушки не поделили проезжую часть. Об этом сообщает РИА Новости.
На месте работает скорая помощь. В Госавтоинспекции в настоящий момент не владеют детальной информацией о случившемся.
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