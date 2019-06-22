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Три человека погибли в ДТП в Перми 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Автомобильная авария произошла в ночь с пятницы на субботу в Мотовилихинском районе Перми, водитель врезался в бордюр и световую опору, в результате чего погибли три человека. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
"Предварительно установлено, что по улице Грибоедова в направлении Восточного обхода города Перми двигался автомобиль Hyundai под управлением водителя 1972 года рождения, мужчина не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на бордюр с последующим наездом на световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель иномарки и два пассажира", — сообщило ведомство.
По данным МВД, после аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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