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Пять человек пострадали в ДТП в Крыму 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пятеро пострадавших в ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter в Крыму в районе села Марьяновка Красногвардейского района госпитализированы в ближайшую Центральную районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости
В воскресенье в районе села Марьяновка с микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием, пять человек, в том числе ребенок, пострадали.
По информации Олефиренко, все они в тяжелом состоянии: у взрослых — закрытые черепно-мозговые травмы, ушиб грудной клетки, переломы. Ребенок — мальчик 2009 года рождения — госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Его врачи планируют перевезти в в Симферополь.
ДТП , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz , РИА Новости
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