Пять человек пострадали в ДТП в Крыму

Пятеро пострадавших в ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter в Крыму в районе села Марьяновка Красногвардейского района госпитализированы в ближайшую Центральную районную больницу. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости

В воскресенье в районе села Марьяновка с микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с препятствием, пять человек, в том числе ребенок, пострадали.

По информации Олефиренко, все они в тяжелом состоянии: у взрослых — закрытые черепно-мозговые травмы, ушиб грудной клетки, переломы. Ребенок — мальчик 2009 года рождения — госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Его врачи планируют перевезти в в Симферополь.