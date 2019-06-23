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«Все тяжелые»: медики о состоянии пострадавших в ДПТ с микроавтобусом в Крыму 

РИА Новости Крым + ещё 12 37 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Пятеро пострадавших в ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, столкнувшимся с препятствием в районе села Марьяновка Красногвардейского района, госпитализированы в ближайшую Центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель республиканского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
"Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у взрослых — закрытые черепно-мозговые травмы, ушиб грудной клетки, переломы", — пояснил Олефиренко.
По его словам, среди пострадавших один ребенок — мальчик 2009 года рождения.
"У ребенка открытая черепно-мозговая травма. Его мы, скорее всего, будем «забирать» в Симферополь. Что касается остальных пострадавших, то вопрос их перевода будет зависеть от тяжести состояния, решение примут в больнице", — отметил главный врач Центра медицины катастроф.
Дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter произошло в воскресенье, 23 июня, в районе села Марьяновка Красногвардейского района. Машина столкнулась с препятствием, в результате чего пострадали пятеро человек, в том числе и ребенок.
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ДТП , Mercedes-Benz Sprinter , Mercedes-Benz , РИА Новости
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