«Все тяжелые»: медики о состоянии пострадавших в ДПТ с микроавтобусом в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Пятеро пострадавших в ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter , столкнувшимся с препятствием в районе села Марьяновка Красногвардейского района, госпитализированы в ближайшую Центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель республиканского Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

"Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, у взрослых — закрытые черепно-мозговые травмы, ушиб грудной клетки, переломы", — пояснил Олефиренко.

По его словам, среди пострадавших один ребенок — мальчик 2009 года рождения.

"У ребенка открытая черепно-мозговая травма. Его мы, скорее всего, будем «забирать» в Симферополь. Что касается остальных пострадавших, то вопрос их перевода будет зависеть от тяжести состояния, решение примут в больнице", — отметил главный врач Центра медицины катастроф.

Дорожно-транспортное происшествие с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter произошло в воскресенье, 23 июня, в районе села Марьяновка Красногвардейского района. Машина столкнулась с препятствием, в результате чего пострадали пятеро человек, в том числе и ребенок.