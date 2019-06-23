В Забайкалье пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли и четверо пострадали в ДТП 22 июня на федеральной трассе в Забайкалье, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла около 22 часов 22 июня на федеральной трассе в Читинском районе, на Яблоновом хребте. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. В результате аварии пять человек погибли, четверо пострадали, в том числе двое детей 6 и 10 лет, находящиеся в Toyota Camry", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.